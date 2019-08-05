SAĞLIK BAKANINDAN KENDİ HASTANESİNE TORPİL!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayımladığı genelgeyle kendi hastanesini “İleri Düzey Hastane” yaptığı ortaya çıktı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün özel hastanelere ilişkin Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkındaki Genelgesi, 31 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, ‘İleri Düzey Hastaneler'in en az 60 bin metrekare kapalı alana sahip olması, en az 240 doktor ve bu sayının iki katı hemşire çalışması gerektiği belirtildi. Yönetmelikte en az 600 yataklı hastanelerin de İleri Düzey Hastane olabileceği belirtildi.

Özel hastanelerde İleri Düzey Hastane tanımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi için yapılan 25 katlı binanın uyduğu bildirildi.