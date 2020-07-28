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Sağlık Bakanı son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı son durumu paylaştı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 963 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." dedi.

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