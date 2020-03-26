  • BIST 89.624
  • Altın 335,731
  • Dolar 6,4609
  • Euro 7,0687
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Selçuk: 14 bin sağlık personelini İŞKUR üzerinden alacağız

Sağlık Bakanı Selçuk: 14 bin sağlık personelini İŞKUR üzerinden alacağız

»
Sağlık Bakanı Selçuk: 14 bin sağlık personelini İŞKUR üzerinden alacağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği belirterek, "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi. 

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğini kaydeden Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler" dedi. 

Bakan Selçuk, koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla il müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine de dikkat çekti.

Öte yandan başvuruların, 26- 30 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketlere Yeni Çalışma Saatleri mi Geliyor?26 Mart 2020 Perşembe 12:01
  • Genç Yaşında Korona'ya Yenildi26 Mart 2020 Perşembe 11:52
  • Meclis Toplantıları Ertelenecek26 Mart 2020 Perşembe 11:48
  • Sayılar Kayıp Acısını Endişeyi İfade Edemez26 Mart 2020 Perşembe 11:35
  • Cumhurbaşkanı Halka Sesleniyor!25 Mart 2020 Çarşamba 21:19
  • Fenerbahçe'den Son Dakika Açıklaması!25 Mart 2020 Çarşamba 16:18
  • Erdoğan'dan Kritik Toplantı25 Mart 2020 Çarşamba 16:11
  • Google Hırsızı!25 Mart 2020 Çarşamba 15:30
  • Bütün İmkanlar Seferber Edildi25 Mart 2020 Çarşamba 12:46
  • Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek mi?25 Mart 2020 Çarşamba 12:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim