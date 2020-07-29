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SON DAKİKABakan Koca açıkladı Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı?

Sağlık Bakanı rüşvet iddialarına yanıt verdi

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Sağlık Bakanı rüşvet iddialarına yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan Fahrettin Koca, “65 yaş ve üzeri kurban satış ve kesim yerlerine gitmemeli” dedi. Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacağını açıkladı. Bakan Koca, Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün yaşanan kalabalık üzerine ise "Ayasofya 86 yıllık hayalimizdi, bu sevinci herkes yaşadı. Bizim sevincimizi yaşarken Ayasofya dahil olmak üzere, pandemi tedbirlerini ve kurallarını ihmal etmeden maske, mesafe kuralını devrede tutmamamız kanaatindeyim" dedi.

RÜŞVET İDDİASINA YANIT VERDİ

ABD’li ilaç firması Alexion’un Türkiye’de ve Rusya’da 2010-2015 yılları arasında ürettiği “Soliris” adlı ilacın satışını artırmak için Türkiye ve Rusya’da rüşvet verildiği iddiaları üzerine, “Bir Amerikan ilaç şirketinin, ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiği iddia ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili bakanlığımız soruşturma yürütmektedir. Bakanlıktan istifa eden ya da yer değiştiren yöneticilerin, aslı olmayan iddialarla ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Bunlar bakanlığın rutin işleyişi içinde doğaldır” açıklamasında bulundu. 

NE OLMUŞTU
 
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, düzenlediği bir raporda “Alexion Pharmaceuticals” isimli ABD menşeili bir ilaç şirketinin kendisine ait ‘Soliris’ markalı ilacın yaygın satışının yapılabilmesi için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yetkili makamlarına rüşvet dağıttığı iddiasında bulundu.
 
2013-2016 yılları arasında Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan AKP eski Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, kendi döneminde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet olayıyla ilgili soruşturma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunmuştu.

Bakan Koca’nın açıklamalarında öne çıkan kısımlar şöyle:

 

- Kurban Bayramı'nda koronavirüs konusunda risk alırsak bu bizlere ağır bir vebal yükler. Bayramı sosyal dayanışma içinde geçirmeliyiz.

- Vaaz ve namaz süreleri kısa tutulmalı.

- Kendi seccadenizi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

- Makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir.

- Sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.

- Ramazan Bayramı döneminde uygulanan kısıtlamanın tamamı düşünüldüğünde, 10 gün sonra günlük vaka sayılarında ciddi bir azalma olmuştu. Bu sonucu şimdi gönüllü kısıtlarla hedefleyelim.

- Test kitlerimizin yüzde 40 oranında doğru sonuç verdiğine dair asılsız iddialar var. Test kitlerimizin doğru sonuç oranı yüzde 90'ın üzerindedir.

- Hastalarımızda kritik eşik olan zatürre oranını da sizlerle bundan böyle düzenli paylaşacağız.

- Sayın İçişleri Bakanımızla dün bir görüşme yaptık. Bugüne dek alınan tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarını, alınabilecek tedbirlerin neler olabileceğini müzakere ettik. Bu anlamda bölgesel anlamda alınabilecek tedbirlerin farklılık olabileceğini, il hıfzısıhha kurullarının gerektiği anda tedbir almasını konuştuk.

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