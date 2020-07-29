Sağlık Bakanı rüşvet iddialarına yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan Fahrettin Koca, “65 yaş ve üzeri kurban satış ve kesim yerlerine gitmemeli” dedi. Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacağını açıkladı. Bakan Koca, Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün yaşanan kalabalık üzerine ise "Ayasofya 86 yıllık hayalimizdi, bu sevinci herkes yaşadı. Bizim sevincimizi yaşarken Ayasofya dahil olmak üzere, pandemi tedbirlerini ve kurallarını ihmal etmeden maske, mesafe kuralını devrede tutmamamız kanaatindeyim" dedi.

RÜŞVET İDDİASINA YANIT VERDİ

ABD’li ilaç firması Alexion’un Türkiye’de ve Rusya’da 2010-2015 yılları arasında ürettiği “Soliris” adlı ilacın satışını artırmak için Türkiye ve Rusya’da rüşvet verildiği iddiaları üzerine, “Bir Amerikan ilaç şirketinin, ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiği iddia ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili bakanlığımız soruşturma yürütmektedir. Bakanlıktan istifa eden ya da yer değiştiren yöneticilerin, aslı olmayan iddialarla ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Bunlar bakanlığın rutin işleyişi içinde doğaldır” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, düzenlediği bir raporda “Alexion Pharmaceuticals” isimli ABD menşeili bir ilaç şirketinin kendisine ait ‘Soliris’ markalı ilacın yaygın satışının yapılabilmesi için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yetkili makamlarına rüşvet dağıttığı iddiasında bulundu.



2013-2016 yılları arasında Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan AKP eski Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, kendi döneminde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet olayıyla ilgili soruşturma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunmuştu.

Bakan Koca’nın açıklamalarında öne çıkan kısımlar şöyle: