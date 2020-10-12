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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Gerçek korona vaka sayıları 15 Ekim'de açıklanıyor

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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Gerçek korona vaka sayıları 15 Ekim'de açıklanıyor
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tartışmalara yol açan Koronavirüs hasta - vaka sayıları konusunda tüm gerçek rakamları ayın 15'inden itibaren açıklayacaklarını söyledi.
 
 
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Gerçek korona vaka sayıları 15 Ekim'de açıklanıyorHer vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz."  sözleriyle 'hasta' - 'vaka' tartışmasını başlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu ayın 15'inden itibaren bütün rakamları açıklayıp bildireceğiz" açıklamasını yaptı. 

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtlayan Koca, "Bu ayın 15’inde başlıyoruz. Ortalama 1.5-2 ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildireceğiz.” dedi. 

Ertuğrul Özkök'ün "Dünya Sağlık Örgütü raporunda ‘Rakamları uluslararası standartlara uygun bildirin’ diyor. Herkesin kanaati, Türkiye’nin mücadeleyi iyi götürdüğü şeklindeydi. Niye durup dururken vaka sayısından hasta sayısına geçtik?" sorusuna Bakan Koca şöyle yanıt verdi:

“Bakın orada yanlış bir algı oluşturulmak istendi. Her ülke kendi test politikasını belirliyor. Biz de Dünya Sağlık Örgütü’ne bizim test rehberimizle, test politikamızla ilgili her bilgiyi verdik. Dedik ki: ‘Semptomlu yani hastalık bulgusu olan kişilere test yapıyoruz’. Oxford’un yayımladığı, hangi ülkenin nasıl test yaptığıyla ilgili tabloda da bu görünüyor." 

Koca, “Temmuz ayından itibaren artık normalleşme dönemi başladı. Sınırlamalar kalktı, ülkeler arasındaki geçişler başladı. Biz de havaalanı gibi, yurtdışına gidenler gibi, cezaevinde olanlar gibi, çeşitli kesimlerde kesitsel taramalara başladık.” diye konuştu. 

Koca, “Bu salı günü çok önemli bir gün. Çünkü o gün Türkiye’de, insan üzerine uygulanacak ilk aşının 1000 dozluk üretimi tamamlanacak.” bilgisini paylaştı. 

Koca açıklamalarında şunları kaydetti: 

“Daha önce laboratuvarda geliştirildiği haberleri çıktı. Ama laboratuvarda geliştirdiğinizde başlayamıyorsunuz. Üretimin olması gerekiyor. Üretim 1 hafta önce, önceki cumartesi başladı, salı günü üretim bitmiş olacak.”

Yani Türkiye’de ilk defa insana uygulanacak?

“Evet aşı o gün hazır olacak ve uygulamaya başlanacak.”

Kime uygulanacak bu aşı? Var mı böyle üzerinde denenmeyi kabul eden insan?

“Var ve tespit edildi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden
44 kişi belirlendi.”

44 fedakâr ve kahraman gönüllü vatandaş mı yani?

“Hayır gerçek sayıları 15 bin. Bugün Erciyes Üniversitesi’nde 15 bin kişilik bir gönüllü havuzu var. Biz bunlardan 44 kişiyi seçtik. Çünkü aşı uygulanacak kişide aranan özellikler var. Bir kere gönüllü olacak. Hastalık geçirmemiş olacak, sağlık durumuyla ilgili bazı şartları taşıyacak.”

Peki salı günü aşı hazır. Ne zaman iğne vurulacak bu 44 kişiye?

“Program şöyle. Bu 44 gönüllü önce 5 günlük bir karantinaya girecek. O 5 günde tetkikler yapılacak, herhangi bir virüs taşımadığından emin olunacak. Bu sürecin 2 haftayı bulacağını tahmin ediyoruz. Onun programı da şöyle. İlk gün birinci dozu vereceğiz. 21’inci gün ikinci doz verilecek.”

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