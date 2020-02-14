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Sağlık Bakanı Duyurdu

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Sağlık Bakanı Duyurdu
Çin'den tahliye edilen ve Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde bulunan 42 kişinin 14 günlük karantinası bitti. Vatandaşların taburcu edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün çıkan sonuçların negatif olduğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamaları yaptı:

"Yolcularımız geldiklerinde de herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. En son dün gece aldığımız numunelerin sonuçları da çıktı. Yerli üretilen kitle son tetkikte çalışıldı. Hızlı sonuç verdiği için bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir koronavirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu süreçte bildiğiniz gibi 42 yolcuydu. İçlerinde 6 kişi Azerbaycan, 3 kişi Gürcistan, 1 kişi Arnavutluk vatandaşıydı. Ben bütün vatandaşlarımızla görüştüm, 5 de çocuğumuz vardı. Bu süreçte özellikle sabrettiler. Hem kendi sağlıkları hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından 14 günlük karantina sürecini geçirmiş oldular. 

Daha neler yapılabilirdi gibi bir sohbetimiz de oldu. Çok memnun kaldıklarını, çok şaşırdıklarını, kendilerine misafir ötesi davranıldığını ifade ettiler. Ben buradan hizmet eden hem çalışanlarımıza, sağlık personelimize özellikle teşekkür etmek istiyorum.

"KARANTİNA SÜRESİ BİTTİ, TAKİP YAPMAMIZ GEREKMİYOR"

14 günlük süre bitti. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam ediyor olacaklar, herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor. Bilim Kurulu'nun bu anlamda bir önerisi yok.

Ben özellikle bu süreçte Milli Savunma Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımızın yetkilileri ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir karantina hastanesi ayrılarak, özel ambulansa dönüştürülen uçakla ve bilimsel ekiple sağlık personeliyle birlikte tahliyesini bu çerçevede yapan tek ülke olduğumuzu belirtmek istiyorum. Devletimiz büyük, milletimiz fedakar ve yüce gönüllü diyebiliyoruz.

"10 BİN TALEP VAR"

Bu kitlerin üretimi döneminde DSÖ'nün bu anlamda verileri konusunda üretilen bir kit olduğunu, şimdiden mesela bir ülkeden 10 bin talebin olduğunu, benzer şekilde üç dört ülkenin talep yaptığını söyleyebilirim. Bu kit, bugüne kadar sonuçlarımızı en erken 4 saat - 24 saat durumdaydı. Avrupa'da Almanya, Fransa'da üretilenlerin üç saate yakın olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bu süreyi 60-75 dakikaya çekme çalışması içindeler. Önemli bir kit. Önümüzdeki dönemde yurt dışındaki talepleri karşılamak üzere, bu pazarlama da ayrı bir şekilde yapılmış olacak. Kırgızistan, Özbekistan hemen istedi. Talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz Perşembe'den itibaren kullanmaya başladık."

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