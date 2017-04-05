Sağlık Bakanı Akdağ açıkladı! Türkiye'nin ulaştığı ilk bulgular...

Türkiye Sağlık Bakanı, Suriye İdlib'de onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırıdan sonra Hatay'a getirile

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye İdlib'de onlarca kişinin boğularak veya nefes alamayarak öldüğü katliamın ardından Türkiye'nin ulaştığı ilk bulguları ilan etti.

Akdağ, saldırıdan sonra Türkiye'ye getirilen yaralılardaki bulguların kimyasal saldırıyı gösterdiğini söyledi.

Bakan Akdağ, "Bir kimyasal saldırı olduğuna dair bizde bulgular mevcut. Bu bulguları dokümante ederek Dünya sağlık Örgütü'ne de gönderiyoruz. İnsanlığın bu meseleye duyarsız kalmaması lazım" dedi.

Sağlık Bakanı'nın sözlerini, Reuters haber ajansı dünyaya son dakika olarak geçti. Akdağ, Türkiye'ye iki ölü ve 30 yaralının getirildiği bilgisini paylaştı. Yaralılar Hatay ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi görüyor.

Akdağ, şu açıklamayı yaptı:

"Ayrıca dün itibarıyla müdahale ettiğimiz hasta sayısı yaklaşık 30 kişiydi. Tabi bunlar bize ulaşabilenler. Bize ulaşamayan çok büyük bir sayı var. Yüzlerce insan... Ölenler, ağır biçimde hasar görenler. Dünyanın bütün güçlü ülkelerinin artık bu gidişe bir 'dur' demesi gerekiyor. Bu vahşete sebep olanları şiddetle lanetliyorum."



Anadolu Ajansı, İdlib'deki hava saldırısında yaralanan 32 kişinin de dün Hatay'a getirildiğini aktarıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kimyasal çadır kuruldu, yaralılar özel kıyafetler giymiş sağlık ekipleri tarafından muayene edildikten sonra Türkiye'ye alındı.

Dünyayı ayağa kaldıran İdlib'in Han Şeyhun kasabasındaki saldırıda 58 can kaybı var. Saldırıdan etkilenen kasaba sakinlerinin sayısı ise 500'ü buluyor.