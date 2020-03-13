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Sağlık Bakanı 2.Vakayı Açıkladı

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Sağlık Bakanı 2.Vakayı Açıkladı
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu Corona virüsü olan bir hastamız daha var.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

KALIN: İKİNCİ VAKA DA KONTROL ALTINDA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de görülen ikinci koronavirüs vakasıyla ilgili olarak "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok.
Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim." dedi.

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