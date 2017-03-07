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Safiye Soyman: "Ersoy'un psikolojisi bozuk"

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Safiye Soyman: "Ersoy'un psikolojisi bozuk"
Şarkıcı Safiye Soyman, Bülent Ersoy’a ateş püskürdü. Soyman, “Psikolojisi bozuk herhalde. Her zamanki gibi saçıyla makyajıyla uğraşsın. Böyle devam ederse hukuki işlem başlatacağım” dedi.

17 yıldır birlikte olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Başakşehir Malima Düğün Salonu’nun açılış yemeğinde temsili olarak gelinlik ve damatlık giydi.

Gelin arabasıyla gelen çift, artık gerçekten nikah masasına oturmak istediklerini söyledi. Soyman, Bülent Ersoy’un, kendisiyle ilgili “Ben lokomotifim, vagonlarla lokomotifin yan yana gelmesi abesle iştigal olur” sözleriyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Öztürk’ün “Onun yaşantı şekli bizim toplumumuza uymuyor” açıklamasının ardından Soyman şöyle konuştu: “Canı sıkıldıkça birilerine dadanıyor. Psikolojisi bozuk herhalde. Emel Sayın, İbrahim Tatlıses ve Ajda Pekkan’a sataşıyor. Her zamanki gibi saçıyla makyajıyla uğraşsın. Böyle devam ederse hukuki işlem başlatacağım. Bir daha konuşursa, kendisini savcılıkta bulur.”

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