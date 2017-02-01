Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'dan üzücü haber

Hülya Sancaklı'dan bugün acı haber geldi. MHP Kocaeli Millitvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın öğretmen eşi Hülya Sancaklı, 14 Ocak'ta intihar girişiminde bulunmuş o günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Hülya Sancaklı'dan bugün acı haber geldi. Hülya Sancaklı'dan gelen kötü haberi MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü sosyal medyadan duyurdu.

Yapılan açıklamada "MHP Kocaeli milletvekili ve MYK üyemiz sayın Saffet SANCAKLI'nın eşi Hülya SANCAKLI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz .Cennet mekanı olsun...Bilgilendirme yapılacaktır" denildi.



HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "14 Ocak 2017 tarihinde ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemizde ameliyata alınan Sayın Hülya Sancaklı’nın tedavisi, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde devam etmiştir. Ameliyat sonrası devam eden kritik süreç, hastanemiz Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edilmiştir. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sayın Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle 01.02.2017 tarihi saat 07.35’te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi .

SANCAKLI EŞİNİN DURUMUYLA İLGİLİ BÖYLE KONUŞMUŞTU

MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, TBMM'deki görüşmeler sırasında eşinin durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Sancaklı, eşinin durumundan dolayı binlerce telefon aldığını, herkese teşekkür etmek için Meclis’e geldiğini belirterek "Bu olay çok ağır geldi bana. Allah kimseye vermesin. Bir mucize bekliyoruz Allah’tan. Dua ediyoruz hepinizin de dua etmesini bekliyorum. Sevdikleriniz de dua etsin. Olayı yaşadığımda ne gördüm; büyük Türk milleti feraseti de haysiyeti insanlığı şerefi de yerinde duruyor. Kan anonsu yapıldığında 20 binin üstünde insan yarım saat içinde hastaneye koşup kan vermek için hastaneye girdi. Hiçbiri hangi dinden, gruptan hangisine oy veriyorsun diye sorulmadı. 5 dakika içinde kan stokları doldu. Bir mucize yarattı Allah. Olaydan 15 dakika sonra bütün doktorla oradaydı" demişti.