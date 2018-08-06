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Safet Susic: Galatasaray'dan daha motiveydik

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Safet Susic: Galatasaray'dan daha motiveydik
Akhisarspor Teknik Direktör Safet Susic, ''Biz Galatasaray'dan daha motiveydik. Galatasaray zaten 5 defa kazanmıştı. Belki bizim, bir daha ne zaman kazanacağımız belli değil" dedi.

Penaltı atışlarında Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, futbolcularını tebrik ederek sözlerine başladı. Sahaya çıkmadan önce oyuncularına sahaya zevk için çıkmalarını söylediğini ifade eden Susic, ''Sahaya çıkmadan önce 'Sahaya çıkın ve futbol oynayın. Baskı altına girmeyin. Karşınızda büyük bir takım var, maçı kaybettiğinizde belki size kimse bir şey söyleyemez; ama sahaya çıkın zevk alın' dedim. Onlar da 120 dakika mücadele ettiler ve kupayı kazandılar" dedi.

Galatasaray'dan daha motive olduklarını ifade eden Susic, ''Biz Galatasaray'dan daha motiveydik. Galatasaray zaten 5 defa kazanmıştı. Belki bizim, bir daha ne zaman kazanacağımız belli değil" ifadelerini kullandı. 

Yeni sezonla ilgili soru üzerine Susic, ligi orta sıralarda bitirmek istediklerini söyledi. 

Bir gazetecinin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında gazeteci sayısının fazla olduğunu ve çoğu gazetecinin Terim'in toplantısının ardından salondan ayrıldıkları yönündeki bir soru üzerine Susic, "Belki herkes yorgun ondan gitmek istediler. Bizim için bunlar önemli değil. Bizim için sahada oynadığımız oyun önemli" diyerek sözlerini noktaladı.

 

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