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Sadi Güven'den seçim açıklaması!

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Sadi Güven'den seçim açıklaması!
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "23 Haziran'da kullanacağımız listeleri paylaştık. 31 Mart'taki şartlarla seçime gidilecek. Sadece sandık kurulları değişecek." dedi.

Güven ayrıca, "Gerekçeli kararla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Bittiğinde paylaşacağız." şeklinde konuştu
YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul seçimiyle ilgili konuştu.

Güven açıklamasında şunları söyledi:

İstanbul seçimi yeni bir seçim değil yenileme seçimi, dolayısıyla kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısını kullanacağız.
31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacak.

Seçmen listelerinde herhangi bir güncelleme yapılmayacak. Sadece sandık kurulları değişecek, onun dışında bir değişiklik olmayacak.

Listede kendimi göremedim diyenler, bugün öğleden sonra 23 Haziran seçiminde nerede, hangi sandıkta oy kullanacaklarını görebilecek. 

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