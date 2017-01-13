Sadece Dudağından Öptüm

Adana'da 72 yaşındaki E.Y., markette rafların arasında sıkıştırdığı 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. "Dudağından öptüm, Kötü bir niyetim yoktu" dedi.

Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki E.Y., ekmek almak için evden çıktı. Bahçelievler Caddesi üzerindeki markete giden E.Y., markete giren ve ismi açıklanmayan 10 yaşındaki kızı rafların arasına sıkıştırıp, dudaklarından öptü.

"SADECE DUDAĞINDAN ÖPTÜM"

Minik kızın cinsel organına da dokunan E.Y.'yi, market sahibi yakaladı. İhbar üzerine gözaltına alınan E.Y., "Dudağından öptüm, başka bir şey yapmadım. Kötü bir niyetim yoktu" diye ifade verdi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.