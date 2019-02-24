Sacit Aslan'a çirkin saldırı

Sacit Aslan instagram hesabından evinin kapısının önünde kahpece bir saldırıya uğradığını açıkladı.

Instagram hesabında yaptığı açıklamada "Az önce, evimin kapısının önünde fiziki saldırıya uğradım... Polis çağırdım, ifade vermemi ve şikayetçi olmamı istediler, bende gerekeni yapıyorum. Kalleşce ve kahpece yapılan bu olayın 2 faili ve 2 araba var, ancak bilmedikleri şey evimin dört tarafında olan Sony kameraların eşkallerini ve araba plakalarını yarın savcılığa vereceğim kolundan kopardığım bilekliği dolayısıyla parmak izide elimde... Şu anda sağlığım gayet iyi beni merak etmeyin." ifadelerinde bulundu.