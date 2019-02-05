"Sabrımız taştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle...

"Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama alanında gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları takip etmenizi, diğer yandan Meclis çalışmalarında aktif olmanızı istiyorum. 7 gün kesintisiz bir şekilde gayret göstermenizi istiyorum.

Diğer partiler ile AK Parti arasındaki aday belirleme süreci arasındaki fark, kimin ne amaçla siyaset yaptığının göstergesidir. Yapılan detaylı çalışmalar, istişareler sonucunda 1 isim aday olarak ilan edilir. Bu ismin açıklanmasının ardından her şey geride kalır. AK Parti'nin seçimden seçime değil, her gün millete giden parti olmasıdır. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır.

ÜLKEMİZİN MUZ CUMHURİYETİ OLMADIĞINI GÖSTERDİK

31 Mart'ta milletimizin karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkmamızın nedeni budur. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini benimseyen herkesle yol yürümeye hazırız. Ülkemi tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye'ye terör örgütleriyle diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Ülkemizin muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik.