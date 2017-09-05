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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, dün 110 bin 273 yolcuyu ağırlayarak, tüm zamanların günlük yolcu rekorunu kırdığı bildirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin (İSG), resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda, Kurban Bayramı tatilindeki yolcu sayıları açıklandı.

Duyuruda, "4 Eylül'de elde ettiğimiz 110 bin 273 yolcu sayısı ile tüm zamanların günlük yolcu rekorunu kırmış olduk. 25 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında geçen 11 günlük tatil süresinde ise toplam 1 milyon 96 bin 291 yolcu sayısına ulaştık. Aynı dönemde ulaşılan uçak sayısı ise 7 bin 173 oldu. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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