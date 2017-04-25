  • BIST 93.738
  • Altın 146,674
  • Dolar 3,5960
  • Euro 3,9176
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKonut satışında mart ayı rekoru

Sabancı'ya İstinye'de otel şoku!

»
Sabancı'ya İstinye'de otel şoku!
Merhum Sakıp Sabancı’nın kızı Sevil Sabancı’nın İstinye’deki eski binicilik tesislerinin yerine yapmak istediği otel projesi talebini geçen yıl kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geri adım attı.

Sevil Sabancı'nın başkanı olduğu Melisa Binicilik Turizm ve Dış Ticaret'in mülkiyetinde bulunan İstinye'deki yaklaşık 28 bin metrekarelik araziye otel yapmak için 2010 yılından beri birçok girişim oldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre arazi 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “İstinye Turizm Merkezi” sınırlarına dahil edildi. Ancak İBB, otel için izni 22 Temmuz 2016'da verdi. Yapılan plan değişikliğine göre araziye 9.5 metre yüksekliğinde yani 3 katlı turizm tesisleri, bodrum katlarına ise restoran, bar, kafeterya yapılacaktı.

neseylejpg.jpg

Ancak plan değişikliği söz konusu alanın “Boğaziçi geri görünüm” ile “turizm alanı” sınırlarında bulunması ve diğer teknik nedenlerle yeniden değerlendirilmek üzere 9 ay sonra tekrar Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletildi. Değerlendirme nisan ayı meclis oturumunda yapıldı. Kurumlardan gerekli görüş alınmadığına karar verildi. Böylece erilen otel izni durdurulmuş oldu.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk parkından fışkırdı, polis dahil herkes şokta!25 Nisan 2017 Salı 12:17
  • Canlı yayında ilginç iddia: MHP olmasaydı evet oyları yükselirdi25 Nisan 2017 Salı 12:06
  • MHP'de dikkat çeken istifa25 Nisan 2017 Salı 12:05
  • Hakkari’de sızma girişimi: 6 terörist öldürüldü25 Nisan 2017 Salı 11:14
  • Başbakan Yıldırım'dan flaş kabine değişikliği açıklaması25 Nisan 2017 Salı 11:06
  • Hakim o soruya cevap veremedi!25 Nisan 2017 Salı 10:55
  • Son dakika... PKK'nın 3 elebaşısı kıstırıldı!25 Nisan 2017 Salı 07:43
  • Konut satışında mart ayı rekoru25 Nisan 2017 Salı 07:36
  • Metrobüsten inen genç kız büyük şok yaşadı!25 Nisan 2017 Salı 07:32
  • Son dakika haberi: TSK jetleri Sincar Dağı'nı vurdu!25 Nisan 2017 Salı 07:27
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim