Sabancı'nın torununa asgari ücret

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa, TemSA'nın müşteri ilişkileri bölümünde tecrübe kazanıyor ve asgari ücretle çalışıyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı’nın Eran Tapan’dan olan kızı Melisa, Londra’daki Richmond Üniversitesi’nde pazarlama ve ekonomi eğitimi görüp Türkiye’ye dönmüştü. Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre 24 yaşındaki Melisa Tapan aile şirketinde çalışmaya başlamış. Eline sadece 1404 TL geçiyormuş.