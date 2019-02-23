Sabancıların oğlu olmak beni 3-0 önde yaptı

Hacı Sabancı, Ömer ve Arzu Sabancı’nın üç oğlunun en büyüğü. Amerika’da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding’de çalışıyor.

“Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı’nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş. Hacı Sabancı ile iş hayatından tutkularına, nasıl yaşadığından hayallerine kadar her şeyi Posta'dan Kezban Yılmaz'a anlattı...

* En çok merak ettiğim soruyla başlamak istiyorum. Zaman zaman Sabancı adının ağırlığından bunaldığınız durumlar oluyor mu?

Yok. Tam tersi büyük bir şans ve gurur benim için. Tabii ki yanında getirdiği bazı sorumluluklar var. Ama biz bunları bilerek yetiştirildik. Hiçbir zaman Sabancı adı beni bunaltmadı. Tam tersi bana hayatı 3-0 önde başlatan bir durum olarak düşündüm hep.

Amerika’da denizcilik ve finans konularında aldığınız eğitimin ardından 2010’da Densa’da babanızla çalışmaya başladınız. Başka tecrübeleriniz de oldu ama siz babanızla birlikte çalışmayı tercih ettiniz.

Evet. Lisans ve lisansüstü eğitimimi yurt dışında tamamladım. Daha sonra yurda dönmek istedim. Çünkü hem ailemi ve vatanımı özlemiştim hem de dedemin ve babamın kurduğu işlerde bir sonraki jenerasyon olarak görev alma isteğim vardı. Ayrıca en iyi tecrübeyi babam Ömer Sabancı’nın yanında öğreneceğime inandım. İyi ki öyle yapmışım.

BİZDE BABA İLE ÇATIŞMAK DİYE BİR DURUM OLMAZ

* Babanız Ömer Sabancı ile çalışmak nasıl? Çatıştığınız oluyor mu?

Biz öyle yetişmedik. Biz de anneye, babaya, aile büyüklerine saygı esastır. Baba ile çatışmak diye bir şey söz konusu olamaz.

* Son söz kimindir mesela?

Son söz babamındır. Ben ve kardeşlerimle her zaman fikir alışverişi içindedir. Ama en son o ne diyorsa odur. Bu konuda hiçbir zaman ters düşmeyiz onunla.

HİÇ İŞKOLİK DEĞİLİMDİR

* Nasıl bir çalışma temponuz var? Çok çalışan biri misinizdir?

Gerektiğinden az çalışmam ve sorumluluklarımı bilirim. Ama kesinlikle işkolik değilimdir. Erkenciyimdir. Her sabah 7’de uyanırım. İşe 8 gibi başlarım. 15.30 gibi bitiririm. Böyle olunca gün bana kalıyor. Akşam 23.00’da uyumuş oluyorum. Haftanın beş günü çalışıyorum.

* Sabancı Ailesi’nin sanata olan düşkünlüğü malum. Sizin de çok ilgili olduğunuzu biliyorum.

Böyle şanslı bir aileye doğmuşum, yıllardır sanata ve sanatçıya destek veren aile büyüklerim olmuş. Bu bana da geçmiş ne mutlu. Ben de ileride inşallah devam ettirebilirim. Sanat benim ruhumu dinlendirdiğim bir alan.

Tablo koleksiyonu yapmaya ne zaman başladınız?

Üniversitede sanat tarihi dersleri alırken sanata olan ilgimi keşfettim. Türkiye’ye dönüşümde ise annem ve babamın başlattığı bir çağdaş sanat koleksiyonu vardı. O koleksiyonla ilgilenmeye başladıkça çağdaş sanata olan ilgim arttı. Koleksiyonum, ağırlıklı Türk sanatçılar olmak üzere tablo, heykel, video art gibi değişik çağdaş sanat eserlerinden oluşuyor. Tanıdığımız çoğu sanatçının eseri var bende. Ayrıca bu sanatçıların birçoğuyla tanışma şansına da eriştim. Çok değerli hocalarımızın eserleri de var, çok sevdiğim yeni nesil genç sanatçıların eserleri de.BEŞİKTAŞ’A HİZMET ET

“Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı’nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş. Hacı Sabancı ile iş hayatından tutkularına, nasıl yaşadığından hayallerine kadar her şeyi Posta'dan Kezban Yılmaz'a anlattı...

* En çok merak ettiğim soruyla başlamak istiyorum. Zaman zaman Sabancı adının ağırlığından bunaldığınız durumlar oluyor mu?

Yok. Tam tersi büyük bir şans ve gurur benim için. Tabii ki yanında getirdiği bazı sorumluluklar var. Ama biz bunları bilerek yetiştirildik. Hiçbir zaman Sabancı adı beni bunaltmadı. Tam tersi bana hayatı 3-0 önde başlatan bir durum olarak düşündüm hep.

Amerika’da denizcilik ve finans konularında aldığınız eğitimin ardından 2010’da Densa’da babanızla çalışmaya başladınız. Başka tecrübeleriniz de oldu ama siz babanızla birlikte çalışmayı tercih ettiniz.

Evet. Lisans ve lisansüstü eğitimimi yurt dışında tamamladım. Daha sonra yurda dönmek istedim. Çünkü hem ailemi ve vatanımı özlemiştim hem de dedemin ve babamın kurduğu işlerde bir sonraki jenerasyon olarak görev alma isteğim vardı. Ayrıca en iyi tecrübeyi babam Ömer Sabancı’nın yanında öğreneceğime inandım. İyi ki öyle yapmışım.

BİZDE BABA İLE ÇATIŞMAK DİYE BİR DURUM OLMAZ

* Babanız Ömer Sabancı ile çalışmak nasıl? Çatıştığınız oluyor mu?

Biz öyle yetişmedik. Biz de anneye, babaya, aile büyüklerine saygı esastır. Baba ile çatışmak diye bir şey söz konusu olamaz.

* Son söz kimindir mesela?

Son söz babamındır. Ben ve kardeşlerimle her zaman fikir alışverişi içindedir. Ama en son o ne diyorsa odur. Bu konuda hiçbir zaman ters düşmeyiz onunla.

HİÇ İŞKOLİK DEĞİLİMDİR

* Nasıl bir çalışma temponuz var? Çok çalışan biri misinizdir?

Gerektiğinden az çalışmam ve sorumluluklarımı bilirim. Ama kesinlikle işkolik değilimdir. Erkenciyimdir. Her sabah 7’de uyanırım. İşe 8 gibi başlarım. 15.30 gibi bitiririm. Böyle olunca gün bana kalıyor. Akşam 23.00’da uyumuş oluyorum. Haftanın beş günü çalışıyorum.

* Sabancı Ailesi’nin sanata olan düşkünlüğü malum. Sizin de çok ilgili olduğunuzu biliyorum.

Böyle şanslı bir aileye doğmuşum, yıllardır sanata ve sanatçıya destek veren aile büyüklerim olmuş. Bu bana da geçmiş ne mutlu. Ben de ileride inşallah devam ettirebilirim. Sanat benim ruhumu dinlendirdiğim bir alan.

Tablo koleksiyonu yapmaya ne zaman başladınız?

Üniversitede sanat tarihi dersleri alırken sanata olan ilgimi keşfettim. Türkiye’ye dönüşümde ise annem ve babamın başlattığı bir çağdaş sanat koleksiyonu vardı. O koleksiyonla ilgilenmeye başladıkça çağdaş sanata olan ilgim arttı. Koleksiyonum, ağırlıklı Türk sanatçılar olmak üzere tablo, heykel, video art gibi değişik çağdaş sanat eserlerinden oluşuyor. Tanıdığımız çoğu sanatçının eseri var bende. Ayrıca bu sanatçıların birçoğuyla tanışma şansına da eriştim. Çok değerli hocalarımızın eserleri de var, çok sevdiğim yeni nesil genç sanatçıların eserleri de.

BEŞİKTAŞ’A HİZMET ETMEK İSTERİM BAŞKANLIK ŞART DEĞİL

* Aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarısınız.

Beşiktaş tutkum babamdan geliyor. Babam da kardeşlerim de hepimiz Beşiktaş’ı çok severiz. İstanbul’daki her maçına gideriz. Yurt dışı deplasmanlarını da kaçırmamaya özen gösteririm. Programlarımı Beşiktaş maç takvimine göre ayarlarım.

* Gönlünüzden bir gün Beşiktaş’a başkanlık geçiyor mu?

Her siyah beyaz renklere gönül vermiş taraftar gibi Beşiktaş’a hizmet etmek benim de gönlümden geçiyor. Ama bunu ille de başkanlık anlamında söylemiyorum. Başka yerlere çekiliyor sonra. Ben taraftar olmaktan çok mutluyum. Ama tabii ki Beşiktaş’a bir şekilde hizmet etmek isterim.

* Peki ya Çarşı?

Beşiktaş’ın ayrılmaz parçasıdır. İnanılmaz akıl dolu tezahüratları var.

HER YIL GÖRMEDİĞİM BİR YERE GİDİYORUM

* Seyahat etmeyi de seviyorsunuz.

Evet, çok severim yeni yerler keşfetmeyi. Avustralya’yı ve Yeni Zelanda’yı henüz göremedim, gitmeyi çok istiyorum.

* Gidip de beğenmediğiniz bir yer var mı?

Atina’dan çok etkilenmedim nedense. Bir de Napoli var. Yani Avrupa’da İtalya gibi bir ülkede suç oranının bu kadar yüksek olduğu bir şehir olamaz! Beşiktaş maçı için gitmiştim. “Arabada bir şeyinizi bırakmayın” demişlerdi. Bavulu bıraktık, çaldılar. “Gece tek başınıza yürümeyin” dedikleri bir yer.

“Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı’nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş. Hacı Sabancı ile iş hayatından tutkularına, nasıl yaşadığından hayallerine kadar her şeyi Posta'dan Kezban Yılmaz'a anlattı...

* En çok merak ettiğim soruyla başlamak istiyorum. Zaman zaman Sabancı adının ağırlığından bunaldığınız durumlar oluyor mu?

Yok. Tam tersi büyük bir şans ve gurur benim için. Tabii ki yanında getirdiği bazı sorumluluklar var. Ama biz bunları bilerek yetiştirildik. Hiçbir zaman Sabancı adı beni bunaltmadı. Tam tersi bana hayatı 3-0 önde başlatan bir durum olarak düşündüm hep.

Amerika’da denizcilik ve finans konularında aldığınız eğitimin ardından 2010’da Densa’da babanızla çalışmaya başladınız. Başka tecrübeleriniz de oldu ama siz babanızla birlikte çalışmayı tercih ettiniz.

Evet. Lisans ve lisansüstü eğitimimi yurt dışında tamamladım. Daha sonra yurda dönmek istedim. Çünkü hem ailemi ve vatanımı özlemiştim hem de dedemin ve babamın kurduğu işlerde bir sonraki jenerasyon olarak görev alma isteğim vardı. Ayrıca en iyi tecrübeyi babam Ömer Sabancı’nın yanında öğreneceğime inandım. İyi ki öyle yapmışım.

BİZDE BABA İLE ÇATIŞMAK DİYE BİR DURUM OLMAZ

* Babanız Ömer Sabancı ile çalışmak nasıl? Çatıştığınız oluyor mu?

Biz öyle yetişmedik. Biz de anneye, babaya, aile büyüklerine saygı esastır. Baba ile çatışmak diye bir şey söz konusu olamaz.

* Son söz kimindir mesela?

Son söz babamındır. Ben ve kardeşlerimle her zaman fikir alışverişi içindedir. Ama en son o ne diyorsa odur. Bu konuda hiçbir zaman ters düşmeyiz onunla.

HİÇ İŞKOLİK DEĞİLİMDİR

* Nasıl bir çalışma temponuz var? Çok çalışan biri misinizdir?

Gerektiğinden az çalışmam ve sorumluluklarımı bilirim. Ama kesinlikle işkolik değilimdir. Erkenciyimdir. Her sabah 7’de uyanırım. İşe 8 gibi başlarım. 15.30 gibi bitiririm. Böyle olunca gün bana kalıyor. Akşam 23.00’da uyumuş oluyorum. Haftanın beş günü çalışıyorum.

* Sabancı Ailesi’nin sanata olan düşkünlüğü malum. Sizin de çok ilgili olduğunuzu biliyorum.

Böyle şanslı bir aileye doğmuşum, yıllardır sanata ve sanatçıya destek veren aile büyüklerim olmuş. Bu bana da geçmiş ne mutlu. Ben de ileride inşallah devam ettirebilirim. Sanat benim ruhumu dinlendirdiğim bir alan.

Tablo koleksiyonu yapmaya ne zaman başladınız?

Üniversitede sanat tarihi dersleri alırken sanata olan ilgimi keşfettim. Türkiye’ye dönüşümde ise annem ve babamın başlattığı bir çağdaş sanat koleksiyonu vardı. O koleksiyonla ilgilenmeye başladıkça çağdaş sanata olan ilgim arttı. Koleksiyonum, ağırlıklı Türk sanatçılar olmak üzere tablo, heykel, video art gibi değişik çağdaş sanat eserlerinden oluşuyor. Tanıdığımız çoğu sanatçının eseri var bende. Ayrıca bu sanatçıların birçoğuyla tanışma şansına da eriştim. Çok değerli hocalarımızın eserleri de var, çok sevdiğim yeni nesil genç sanatçıların eserleri de.

BEŞİKTAŞ’A HİZMET ETMEK İSTERİM BAŞKANLIK ŞART DEĞİL

* Aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarısınız.

Beşiktaş tutkum babamdan geliyor. Babam da kardeşlerim de hepimiz Beşiktaş’ı çok severiz. İstanbul’daki her maçına gideriz. Yurt dışı deplasmanlarını da kaçırmamaya özen gösteririm. Programlarımı Beşiktaş maç takvimine göre ayarlarım.

* Gönlünüzden bir gün Beşiktaş’a başkanlık geçiyor mu?

Her siyah beyaz renklere gönül vermiş taraftar gibi Beşiktaş’a hizmet etmek benim de gönlümden geçiyor. Ama bunu ille de başkanlık anlamında söylemiyorum. Başka yerlere çekiliyor sonra. Ben taraftar olmaktan çok mutluyum. Ama tabii ki Beşiktaş’a bir şekilde hizmet etmek isterim.

* Peki ya Çarşı?

Beşiktaş’ın ayrılmaz parçasıdır. İnanılmaz akıl dolu tezahüratları var.

HER YIL GÖRMEDİĞİM BİR YERE GİDİYORUM

* Seyahat etmeyi de seviyorsunuz.

Evet, çok severim yeni yerler keşfetmeyi. Avustralya’yı ve Yeni Zelanda’yı henüz göremedim, gitmeyi çok istiyorum.

* Gidip de beğenmediğiniz bir yer var mı?

Atina’dan çok etkilenmedim nedense. Bir de Napoli var. Yani Avrupa’da İtalya gibi bir ülkede suç oranının bu kadar yüksek olduğu bir şehir olamaz! Beşiktaş maçı için gitmiştim. “Arabada bir şeyinizi bırakmayın” demişlerdi. Bavulu bıraktık, çaldılar. “Gece tek başınıza yürümeyin” dedikleri bir yer.

BEŞİKTAŞ'I YÖNETMEK İSTERİM BAŞKANLIK ŞART DEĞİL

* Aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarısınız.

Beşiktaş tutkum babamdan geliyor. Babam da kardeşlerim de hepimiz Beşiktaş’ı çok severiz. İstanbul’daki her maçına gideriz. Yurt dışı deplasmanlarını da kaçırmamaya özen gösteririm. Programlarımı Beşiktaş maç takvimine göre ayarlarım.

* Gönlünüzden bir gün Beşiktaş’a başkanlık geçiyor mu?

Her siyah beyaz renklere gönül vermiş taraftar gibi Beşiktaş’a hizmet etmek benim de gönlümden geçiyor. Ama bunu ille de başkanlık anlamında söylemiyorum. Başka yerlere çekiliyor sonra. Ben taraftar olmaktan çok mutluyum. Ama tabii ki Beşiktaş’a bir şekilde hizmet etmek isterim.

* Peki ya Çarşı?

Beşiktaş’ın ayrılmaz parçasıdır. İnanılmaz akıl dolu tezahüratları var.

HER YIL GÖRMEDİĞİM BİR YERE GİDİYORUM

* Seyahat etmeyi de seviyorsunuz.

Evet, çok severim yeni yerler keşfetmeyi. Avustralya’yı ve Yeni Zelanda’yı henüz göremedim, gitmeyi çok istiyorum.

* Gidip de beğenmediğiniz bir yer var mı?

Atina’dan çok etkilenmedim nedense. Bir de Napoli var. Yani Avrupa’da İtalya gibi bir ülkede suç oranının bu kadar yüksek olduğu bir şehir olamaz! Beşiktaş maçı için gitmiştim. “Arabada bir şeyinizi bırakmayın” demişlerdi. Bavulu bıraktık, çaldılar. “Gece tek başınıza yürümeyin” dedikleri bir yer.