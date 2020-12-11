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Sabancı ailesinde miras kavgası

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Sabancı ailesinde miras kavgası
Sevgi Sabancı’nın ablası Güler Sabancı, aile şirketi Sabancı Holding ve diğer aile bireylerine açtığı davada ara karar alındı.

Sabancı ailesinin miras kavgası devam ediyor...

Sevgi Sabancı, ailesi tarafından yasal mirasçılığından doğan haklarının yıllardır verilmemesi üzerine dava açtı.

Sevgi Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın eski ikametgahı olan, halen Sakıp Sabancı müzesi olarak kullanılan Emirgan’ın en güzel binalarından Atlı Köşk için  tedbir kararı koydurdu.

DEĞERİ 100 MİLYON DOLAR

Atlı Köşk’ün içindeki tarihi eser ve antikalar haricindeki değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.

16 Ekim 2017’deki bilirkişi raporunda Atlı Köşk’ün değeri 400 milyon TL olarak belirlenmişti.

 

İHTİTATİ TEDBİR

İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı:

Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii 92 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar İHTİYATİ TEDBİR konulmasına karar verildi.

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