Sabah'ın haberi yalan çıktı

Sabah gazetesi'nin yayınladığı Didem Soydan ve Umut Eker saldırıya uğradığı haberi yalan çıktı.

Önceki günler de Didem Soydan ve arkadaşı Umut Eker benzinlikçi de saldıraya uğradı şeklin de haber yapan Sabah gazetesi'nin bu haberi yalan çıktı. Bununla da yetinmeyen gazete Didem Soydan sabah'a konuştu şeklinde başlık atmıştı. Gazeteler de gündem oluşturan bu olay kısa süre de manşetlere taşındı. Ancak Didem Soydan haberi yalanladı.