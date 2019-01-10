Önceki günler de Didem Soydan ve arkadaşı Umut Eker benzinlikçi de saldıraya uğradı şeklin de haber yapan Sabah gazetesi'nin bu haberi yalan çıktı. Bununla da yetinmeyen gazete Didem Soydan sabah'a konuştu şeklinde başlık atmıştı. Gazeteler de gündem oluşturan bu olay kısa süre de manşetlere taşındı. Ancak Didem Soydan haberi yalanladı.
- BIST 91.398
- Altın 226,600
- Dolar 5,4448
- Euro 6,2813
- İstanbul 12 °C
- Ankara 0 °C
- Estetik için Los Angeles'a gitti
- Çok sayıda hakim ve savcı gözaltına alındı
- Hakim güldü ve davayı kaybetti
- Merve meydan okudu
- Son dakika Bakan Albyrak açıkladı. "1 milyon TL kredi verilecek"
- Sabah'ın haberi yalan çıktı
- İngiliz Times yazdı "Erdoğan haklı"
- Acun intikam mı aldı
- Kraliyet sanat akademisine kabul edildi
- Metin'i kalbine gömdü
- Gizli kalsın adlı mekana gittiler gizli kalamadılar
- Cumhurbaşkanı talimat verdi RTÜK devreye girdi
- Bir Fotoğrafın Anlattığı
- Ödül satılıyor alan yok mu?
- Karadeniz de tehlike çanları
Sabah'ın haberi yalan çıktı
Sabah gazetesi'nin yayınladığı Didem Soydan ve Umut Eker saldırıya uğradığı haberi yalan çıktı.
Etiketler: didem soydan, sabah gazetesi, umut eker, yalan haber
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Estetik için Los Angeles'a gittiMeryem Uzerli, Los Angeles'ta bir ajansla anlaştı. Ünlü oyuncunun, sigara ve yoğun tempodan etkilenen cildi için estetik yaptıracağı öğrenildi.
Hakim güldü ve davayı kaybettiYasemin Açıköz Baker’in Burcu Binici’ye açtığı manevi tazminat davası reddedildi.
Merve meydan okuduNişantaşın da görüntülenen Merve boluğur gazeteciler'in sorularını yanıtladı. Boluğur pes oyunun da iddialı olduğunu söyleyerek “İddialıyım, kimseye oyun vermem. Rakip varsa çıksın karşıma” şeklin de konuştu.
Sabah'ın haberi yalan çıktıSabah gazetesi'nin yayınladığı Didem Soydan ve Umut Eker saldırıya uğradığı haberi yalan çıktı.
Acun intikam mı aldıGeçtiğimiz günler de Şeyma Subaşı'nın sahil de Fransız Dj'le görüntülenmesi olay olmuştu. Olayların ardından ne Şeyma ne de Acun açıklama yapmadı. Bu günler de Acun ılıcalı'nın ismi Itır esenle anılması Şeyma'dan intikam mı alıyor sorusunu akıllara getir
VİDEO GALERİ
- 16:07 - Estetik için Los Angeles'a gitti
- 15:53 - Çok sayıda hakim ve savcı gözaltına alındı
- 15:35 - Hakim güldü ve davayı kaybetti
- 15:15 - Merve meydan okudu
- 15:01 - Son dakika Bakan Albyrak açıkladı. "1 milyon TL kredi verilecek"
- 14:22 - Sabah'ın haberi yalan çıktı
- 14:10 - İngiliz Times yazdı "Erdoğan haklı"
- 13:53 - Acun intikam mı aldı
- 13:14 - Kraliyet sanat akademisine kabul edildi
- 12:55 - Metin'i kalbine gömdü
- 12:32 - Gizli kalsın adlı mekana gittiler gizli kalamadılar
- 12:11 - Cumhurbaşkanı talimat verdi RTÜK devreye girdi
- 19:08 - Bir Fotoğrafın Anlattığı
- 17:25 - Ödül satılıyor alan yok mu?
- 16:16 - Karadeniz de tehlike çanları
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim