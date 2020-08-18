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Sabah Gazetesi'nin 'YALAN' İBB haberi!

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Sabah Gazetesi'nin 'YALAN' İBB haberi!
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin 'İBB'nin deprem bütçesini düşürdüğü' haberi yalan çıktı!

İktidar yakın Sabah gazetesinin İBB'ye yönelik yalan haberlerine bir yenisi daha eklendi. Gazetede yer alan "İBB deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü" başlıklı haberine İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yalanlama geldi.

Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştir Dair Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdüğü iddia edildi.

SABAH'IN HABERİ ELBETTE YALANDIR

Konuya ilişkin açıklama yapan Ongun, şunları dile getirdi:

 

 

 

Sabah’ın haberi elbette yalandır. Önceki İBB yönetimi deprem hazırlığı için ayırdığı 1 milyar 12 milyon liranın sadece 147 milyon lirasını kullanmıştır. Bütçede yazan değil gerçekte harcanan rakam önemlidir. İBB deprem hazırlığı için yıl sonuna kadar 341 milyon TL harcayacaktır.

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