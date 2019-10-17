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SABA TÜMER’İN BAŞINA GELENLER PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ!

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SABA TÜMER’İN BAŞINA GELENLER PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ!
Sunucu Saba Tümer instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda başına gelen talihsizliklerden bahsetti.Tümer, çamaşır makinesi ve Ütünün azizliğine uğradı.

Şen kahkahalarıyla adeta bir marka haline gelen Saba Tümer, her ne kadar uzun zamandır ekranlardan uzakta olsa da paylaşımlarıyla kendisinden söz ettirmeyi biliyor.

Takipçilerinin karşısına kimi zaman spor yaparken çıkan Tümer, kimi zaman da şikayetlerini paylaştığı iletilerle gündeme geliyor. Başarılı sunucu instagram hesabından yaptığı son paylaşımda başına gelen talihsiz kazalardan bahsetti ve ev işleriyle ilgilenen kadının gelmemesi nedeniyle giriştiği süreçte ardı ardına çamaşır makinesinin ve ütüsünün bozulduğundan bahsetti. İşte Saba Tümer’in o videosu:

GELEN TEKLİFLER KÖTÜYDÜ

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Tümer, mayıs ayında katıldığı bir programda kendisine sene başında pek çok teklif geldiğini ancak yıllarını bu işe vermiş ve marka olmuş biri olarak yapılan teklifleri kötü bulduğunu söyledi.

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