  • BIST 1.349
  • Altın 468,227
  • Dolar 7,8297
  • Euro 9,4915
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

Saba Tümer: Her zaman cesur değilim

»
Saba Tümer: Her zaman cesur değilim
Saba Tümer, bekar olmanın avantajlarını sıraladı.

Ünlü sunucu Saba Tümer önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

"YORUMLAR HEP GÜZEL"

Tümer, sosyal medya hesaplarından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgili “Her zaman öyle cesur değilim. Fotoğraflarım için hiç kötü yorumlar almadım. Hep güzeldi...” açıklamasını yaptı.

"ÖZGÜRÜM"

Ünlü sunucu, “Karantina sürecinde yalnızlar evlendi. Sizin evlilikle ilgili düşünceleriniz değişti mi?” sorusuna “Aksine ‘iyi ki evde kocam yok’ dedim. Böyle daha çok rahatım. İstediğim zaman canlı yayın yapıyorum, istediğim zaman yiyorum, özgürlüğümü daha çok seviyorum” cevabını verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda arsa aldı07 Aralık 2020 Pazartesi 11:53
  • Hande Erçel: Hep pozitif değilim07 Aralık 2020 Pazartesi 11:40
  • Bade İşçil: Aşı yaptıracağım07 Aralık 2020 Pazartesi 11:35
  • Merve Özbey: Cenazede yalnız kaldık07 Aralık 2020 Pazartesi 11:18
  • Oktay Kaynarca kazandığını toprağa yatırıyor02 Aralık 2020 Çarşamba 10:21
  • TV kanallarına çıkan doktorlar kaç para veriyor?30 Kasım 2020 Pazartesi 10:21
  • Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti25 Kasım 2020 Çarşamba 16:08
  • Kenan Işık, iyileşiyor25 Kasım 2020 Çarşamba 15:44
  • Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapsi istemi09 Kasım 2020 Pazartesi 16:20
  • BERDAN REKOR KIRDI05 Kasım 2020 Perşembe 15:41
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim