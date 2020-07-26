Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı

ABD'de şimdi de tropikal Hanna Kasırgası alarmı verildi.
ABD'de tropikal fırtına Hanna'nın güçlenerek Teksas kıyılarına yaklaşması sebebiyle eyaletin güneydoğu kıyılarında kasırga uyarısı yapıldı.
Hava tahmincileri, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarların Teksas kıyılarına ulaşacağını belirtti.
Gonzalo fırtınası sebebiyle ada ülkelerinde uyarı verildi
Öte yandan, Ulusal Kasırga Merkezinin açıklamasında, tropik fırtına
Gonzalo'nun Karayip Denizi'ne yaklaştığı ve merkezinin ada ülkesi
Trinidad ve Tobago’nun 460 kilometre doğusu olduğu bilgisine yer verildi.
Yetkililer, saatte 65 kilometre hızla esen rüzgarlara sahip Gonzalo sebebiyle Windward Adaları sakinlerine fırtınayı takip etmeleri konusunda uyarıda
bulundu.
Gonzalo sebebiyle St. Vincent ve The Grenadines, Trinidad ve Tobago ve Grenada ada ülkelerinde fırtına uyarısı verildi.