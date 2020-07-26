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Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı

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Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı
ABD'de tropikal fırtına Hanna'nın güçlenerek Teksas kıyılarına yaklaşması sebebiyle eyaletin güneydoğu kıyılarında kasırga uyarısı yapıldı.
Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı
ABD'de şimdi de tropikal Hanna Kasırgası alarmı verildi.
Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı
ABD'de tropikal fırtına Hanna'nın güçlenerek Teksas kıyılarına yaklaşması sebebiyle eyaletin güneydoğu kıyılarında kasırga uyarısı yapıldı.
Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı

Hava tahmincileri, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarların Teksas kıyılarına ulaşacağını belirtti.

Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı

Havanın kapanmasıyla birlikte fırtınalı havanın başladığı görüldü.

Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı

Pek çok iş yerinin de binalarını kapattığı görüldü.

Gonzalo fırtınası sebebiyle ada ülkelerinde uyarı verildi
Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı

Öte yandan, Ulusal Kasırga Merkezinin açıklamasında, tropik fırtına

Gonzalo'nun Karayip Denizi'ne yaklaştığı ve merkezinin ada ülkesi

Trinidad ve Tobago’nun 460 kilometre doğusu olduğu bilgisine yer verildi.

Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı

Yetkililer, saatte 65 kilometre hızla esen rüzgarlara sahip Gonzalo sebebiyle Windward Adaları sakinlerine fırtınayı takip etmeleri konusunda uyarıda

bulundu.

Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı

Gonzalo sebebiyle St. Vincent ve The Grenadines, Trinidad ve Tobago ve Grenada ada ülkelerinde fırtına uyarısı verildi.

Saatte 100 kilometre hızla gelecek: ABD'de şimdi de 'Hanna' alarmı

Hava tahmincileri, Gonzalo’nun, Karayipler Denizi’ne ilerledikçe zayıflamasını bekliyor.

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