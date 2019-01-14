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Saadet'ten büyük başarı

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Saadet'ten büyük başarı
Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan “Saf”, Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nden ödül aldı.

Film, Amerika prömiyerini gerçekleştirdiği ve New Voices New Visions bölümünde yarıştığı festivalde, Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Filmin başrollerinde Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin var.

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