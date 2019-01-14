Film, Amerika prömiyerini gerçekleştirdiği ve New Voices New Visions bölümünde yarıştığı festivalde, Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Filmin başrollerinde Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin var.
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Saadet'ten büyük başarı
Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan “Saf”, Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nden ödül aldı.
Etiketler: saadet ışıl aksoy, erol afşin, ödül
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Saadet'ten büyük başarıDünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan “Saf”, Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nden ödül aldı.
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