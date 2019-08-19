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SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANINDAN SERT SÖZLER!

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SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANINDAN SERT SÖZLER!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yüzde 50'nin üzerinde oyla seçilen üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 

Karamollaoğlu, "Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır" dedi ve ekledi:

"Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle.

"Barışa ve geleceğimize zarar verecek"
"İktidarın bu tavrı hakkı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır. Ülkemiz yıllarca antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavır da ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir.

"Şunu herkes bilmeli ki; millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz, ülkemizin huzuru ve daha müreffeh günler için seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olmalıdır." (PT) 

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