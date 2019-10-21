SAADET IŞIL AKSOY HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Saadet Işıl Aksoy, iki yıldır evli olduğu Pamir Kıraner ile bebek beklediklerini açıkladı ve 'Bazı sürprizler çok güzel' dedi...

Bundan iki yıl önce Pamir Kıraner ile evlenen ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı… Kırmızı bir mayo ile çekilmiş hamile pozunu takipçileriyle paylaşan Aksoy “Bazı sürprizler çok güzel!” notunu yazdı.

Saadet Işıl Aksoy bu fotoğrafla müjdeli haberi verdi

Aksoy, Aralık 2016'da Pamir Kıraner ile nikah masasına oturmuş, Haziran 2017'de düğün yapmıştı. Evliliklerinde iki yılı geride bırakan çift, şimdi bebek heyecanı yaşıyor. Dört aylık hamile olan oyuncu, eşi ile birlikte ABD’de yaşıyor.

Türkiye’ye sadece iş için gelen ve gelen dizi senaryolarını geri çeviren oyuncunun bebeğini dünyaya getirdikten sonra, belli bir süre sadece sinema projelerini değerlendireceği öğrenildi.