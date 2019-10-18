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SAADET IŞIL AKSOY DÖRT AYLIK HAMİLE!

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SAADET IŞIL AKSOY DÖRT AYLIK HAMİLE!
Bir süredir Amerika -Türkiye arasında mekik dokuyan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, bebeğini Los Angeles’ta dünyaya getirecek.

Üç yıl önce Pamir Kıraner’le sessiz sedasız evlenen Saadet Işıl Aksoy’un, dört aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Haberi sadece ailesi ve yakın arkadaşlarına söyleyen oyuncunun, doğumu ise Amerika’da yapacağı öğrenildi.

Bir ayağı okyanus ötesinde olan Aksoy, hamilelik sürecini de Los Angeles’ta geçirecek.

Milliyet Gazetesi'nden Sercan Kısmet'in haberine göre çift, İstanbul’daki evlerini kapatarak, bir ay sonra Amerika’ya gidecek. Yurt içi ve dışından gelen dizi senaryolarını geri çeviren oyuncu, bebeğini dünyaya getirdikten sonra, belli bir süre sadece sinema projelerini değerlendirecek.

İkili, iki yıl önce bir alışveriş merkezinde çocuk düşünmediklerini açıklamıştı.

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