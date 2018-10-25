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S.Arabistan savcısı Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu açıkladı!

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S.Arabistan savcısı Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu açıkladı!
Suudi Arabistan, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin izahatını bir kez daha değiştirdi.

Riyad’daki başsavcılıktan yapılan açıklamada, cinayetin planlı olduğu suçlaması kabul edildi.

Suudi televizyonu El Ekberiye’nin haberine göre, Suudi savcı, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin önceden planlandığını söyledi. Savcı, gözaltındaki zanlıları sorgulamaya devam ettiğini de ekledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salı günü yaptığı meclis konuşmasında Suudii Arabistan yönetiminin ‘cinayet önceden planlanmadı, Kaşıkçı sorgu sırasında yanlışlıkla öldürüldü’ açıklamasına inanmadığını belirterek, cinayetin planlı olduğunu söylemişti.

 

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