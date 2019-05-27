RYAN BABEL GALATASARAY'A GELİYOR

Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu doyasıya kutlayan Galatasaray, transferde de taraftarının yüzünü güldürmek için düğmeye bastı.

Mbaye Diagne için konuşulan tekliflerin resmiyet kazanmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün satılması halinde yerini dünyaca ünlü bir golcü ile dolduracak. Galatasaray'dan son transfer gelişmeleri burada.

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, transfere de hızlı bir giriş yaptı.Kısa süre önce Ryan Babel'le ön protokol yapan sarı-kırmızılılar, pek çok mevkide teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara devam ediyor.

Geride kalan sezonda önce Şampiyonlar Ligi, sonra da Avrupa Ligi'nde taraftarının yüzünü güldüremeyen sarı-kırmızılılar, bu şanssızlığı bu sene kırmak istiyor.