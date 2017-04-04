Ryan Babel Beşiktaş’a hayat veriyor

Devre arasında bonservis bedelsiz kadroya katılan Hollandalı, çok çabuk adapte olduğu Beşiktaş’a Gençlerbirliği karşısında da büyük katkı sağlamayı sürdürdü.

Siyah-beyazlı yönetim, örnek gösterilen transfer başarılarına bir yenisini daha Ryan Babel ile ekledi. Ara transferde Deportivo'dan ayrılıp bonservis bedelsiz geldiği Beşiktaş'a hemen uyum sağlayan Hollandalı sol kanat, etkili performansıyla ne kadar isabetli bir tercih olduğunu göstermeye devam ediyor.

Olympiakos rövanşında 2 golüyle Kartal'a Avrupa'da hayat veren Babel, son olarak G.Birliği kilidini şık asistiyle açıp, müthiş füzesiyle ise 3-0'lık skoru ilan ederek zirvede farkın 5'e çıkmasının mimarı oldu.

Ocak ayı başında katıldığı yeni takımında lig ve Avrupa'da hiç maç kaçırmayan istikrar abidesi, sürekli ilk 11'de forma giydiği 15 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik katkısıyla kısa sürede gönülleri fethetti.