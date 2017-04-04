  • BIST 88.522
  • Altın 147,847
  • Dolar 3,6605
  • Euro 3,8988
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHelikopter destekli operasyon

Ryan Babel Beşiktaş’a hayat veriyor

»
Ryan Babel Beşiktaş’a hayat veriyor
Devre arasında bonservis bedelsiz kadroya katılan Hollandalı, çok çabuk adapte olduğu Beşiktaş’a Gençlerbirliği karşısında da büyük katkı sağlamayı sürdürdü.

Siyah-beyazlı yönetim, örnek gösterilen transfer başarılarına bir yenisini daha Ryan Babel ile ekledi. Ara transferde Deportivo'dan ayrılıp bonservis bedelsiz geldiği Beşiktaş'a hemen uyum sağlayan Hollandalı sol kanat, etkili performansıyla ne kadar isabetli bir tercih olduğunu göstermeye devam ediyor.

Olympiakos rövanşında 2 golüyle Kartal'a Avrupa'da hayat veren Babel, son olarak G.Birliği kilidini şık asistiyle açıp, müthiş füzesiyle ise 3-0'lık skoru ilan ederek zirvede farkın 5'e çıkmasının mimarı oldu.

Ocak ayı başında katıldığı yeni takımında lig ve Avrupa'da hiç maç kaçırmayan istikrar abidesi, sürekli ilk 11'de forma giydiği 15 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik katkısıyla kısa sürede gönülleri fethetti.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • F.Bahçe'nin Kjaer için istediği rakam30 Mart 2017 Perşembe 13:03
  • Fikret Orman açıkladı: Emre Mor...30 Mart 2017 Perşembe 12:57
  • Türk atletizminde doping depremi!30 Mart 2017 Perşembe 12:53
  • Serkan Özdemir'den bir ilk!30 Mart 2017 Perşembe 10:35
  • Tanju Çolak'a şok!29 Mart 2017 Çarşamba 15:23
  • Hasan Ali Kaldırım transfer iddialarına ne dedi?24 Mart 2017 Cuma 16:12
  • Galatasaray'a bir darbe daha!22 Mart 2017 Çarşamba 14:27
  • Caner Erkin'in mutluluğu!03 Mart 2017 Cuma 12:42
  • Demba Ba sahalara ne zaman dönüyor?28 Şubat 2017 Salı 16:57
  • Galatasaray'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı!28 Şubat 2017 Salı 16:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim