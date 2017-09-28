  • BIST 101.137
  • Altın 147,740
  • Dolar 3,5838
  • Euro 4,2110
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASon dakika: Türkiye ile Bağdat arasında kritik anlaşma

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu evlendi

»
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu evlendi
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu ile Sarıyer'de yapılan görkemli düğün ile dünya evine girdi.

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu ile Sarıyer'de yapılan görkemli düğün ile dünya evine girdi.

ru-001.jpg

 

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rüzgar Erkoçlar (31), iki yıldır nişanlı olduğu Tuğba Beyazoğlu (24) ile bu akşam Sarıyer Bahçeköy'de gerçekleşen görkemli düğün ile evlendi.ruz.jpg

Çift, kapı açmama geleneğinden, davullu zurnalı gelin alma ve gelinin beline bağlanan kırmızı kurdeleye kadar geleneklere uygun bir düğün yaptı. r.jpg

Bahçeköy'de şık bir düğün daveti veren damat Rüzgar Erkoçlar'ın nikah şahidi Cengiz Semercioğlu oldu.r-1.jpg

Düğün öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erkoçlar, "Heyecanlıyım, çok fazla bir şey hissedemiyorum. Yarın falan farkına varacağız herhalde" demekle yetindi.

w.jpg

Tuğba Beyazoğlu ise yağan şiddetli bir yağmurun yağdığının söylenmesi üzerine "Düğün bereketi diyelim. İnşallah evliliğimiz güzel gider, yağmurun yağması gibi bereketli ve huzurlu gider" dedi.ww.jpg

Erkoçlar balayı soruları üzerine ise sinema çekimleri olduğundan balayına ilerleyen zamanda çıkacaklarını kaydetti.www.jpg

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arda, arkadaşının eski aşkıyla birlikte!26 Eylül 2017 Salı 09:36
  • Gülben Ergen gazetecilere sinirlendi25 Eylül 2017 Pazartesi 14:10
  • Arda Turan Özge Ulusoy'la aşk mı yaşıyor?25 Eylül 2017 Pazartesi 14:01
  • İşte İdo Tatlıses'in yeni aşkı25 Eylül 2017 Pazartesi 13:53
  • Düğün telaşı başladı24 Eylül 2017 Pazar 16:29
  • İrem Derici'nin son hali ortaya çıktı... Instagram'dan fotoğraf paylaştı24 Eylül 2017 Pazar 16:22
  • 'Çağla yokken ben vardım'24 Eylül 2017 Pazar 16:15
  • Alessandra Ambrosio, Katıldığı Geceye Göğüsleriyle Damga Vurdu23 Eylül 2017 Cumartesi 14:46
  • Boğaz manzaralı yemek23 Eylül 2017 Cumartesi 14:23
  • Tuba ile Umut Paris'te el ele23 Eylül 2017 Cumartesi 14:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim