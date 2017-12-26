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Rüzgar Çetin'e Muşta Cezası

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Rüzgar Çetin'e Muşta Cezası
Beyoğlu Asmalımescit'te 2013'te karıştığı bir kavgada, muşta kullandığı iddiasıyla yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, "Kasten yaralama" ve "Tehdit" suçundan toplam 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Çetin'in kavga ettiği Ah

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5.celsesi görülen duruşmaya, müşteki-sanık Rüzgar Çetin ile müşteki-sanık Ahmet İhsan Tigrel katılmadı. Her iki kişiyi avukatları temsil etti. 

Rüzgar Çetin'in avukatı müvekkilinin kullandığı iddia edilen muştanın ele geçirilmediğini belirterek "Bilirkişi raporu bunun kül tablası olduğuna yöneliktir. Bu nedenle ruhsatsız silah bulundurmak suçundan müvekkilimin beraatini talep ederim. Silahla yaralama suçunun da sübuta ermediğini düşünüyoruz" diyerek müvekkilinin tehdit, hakaret suçlarını da işlemediğini öne sürdü.  Ahmet İhsan Tigrel'in avukatı ise Çetin'in cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme kararında, Rüzgar Çetin'in "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Hakaret" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Rüzgar Çetin'in, Ahmet İhsan Tigrel'e yönelik "Kasten yaralama" suçundan silahtan sayılan muşta benzeri bir aletle gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Rüzgar Çetin'in gönderdiği mesajlarla tehdit suçunu işlediği de belirtilerek 3 bin lira adli para cezası verildi. 


 

DİĞER MÜŞTEKİ-SANIK DA CEZA ALDI

Mahkeme Ahmet İhsan Tigrel'in ise "Hakaret" suçunu kendisine yönelik işlenen kasten yaralama suçuna tepki olarak işlediği anlaşıldığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Tigrel'e, Rüzgar Çetin'i kendisine yönelik eyleme tepki olarak "Kasten yaralama" suçu işlediği gerekçesiyle bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, bu cezayı iki ayı geçmemek üzere taksitlendirilmesine de hükmetti. 

CEZALAR GERİ BIRAKILMADI

Mahkeme, Rüzgar Çetin'in avukatı tarafından örnek olarak mahkemeye sunulan kül tablasının avukatına iadesine de karar verdi. Her iki müşteki-sanığın daha önce daha önce de denetim süresi için de suç işledikleri gerekçesiyle haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.  

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