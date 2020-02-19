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RÜTBEYİ SÖKÜN, MALLARI ALIN
12 Eylül askeri darbesinin başında gelen Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davada, Yargıtay ‘darbecilerin rütbelerinin sökülmesi ve bu rütbelerden dolayı kazandıkları mal varlıklarına el konulması’ dedi.

12 Eylül askeri darbesi hakkında dava Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmüştü. 12 Nisan 2019 da ölüm sebeplerinden dolayı kamu davası kalkmıştı. Mahkemenin kararını, Cumhurbaşkanlığı vekili, TBMM Başkanlığı vekili ve birçok katılan vekili temyiz etti.

Başsavcılık dosyanın teblinağmesini hazırlayarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne iletti. 9 Şubat tarihli tebliğnamede, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın ölümü gerekçesiyle davanın düşmesine ilişkin kararın isabetsizlik olarak görülmediğini, bu yüzden onanmasını talep etti.

mahkemenin kararında sanıklar müebbet hapis ile cezalandırıldı, rütbeleri ve bütün hakları elinden alındı.

-TSK dan çıkarıldı, General rütbesinden Er rütbesine düşürüldü.

-Bu hükme göre ordu ile hiç bir hak ve yetkisi olmayacak. Maaşları, ikramiyleri, ordu evkerş, koruma ve eşya gibi hiçbir haktan yararlanamayacaklar. Bu hüküm mirsaçıları içinde geçerli.

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