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Rusya'dan Türkiye'ye İkinci Mesaj

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Rusya'dan Türkiye'ye İkinci Mesaj
İDLİB gerilimi nedeniyle önceki gün Rus ordu gazetesi “Kızıl Yıldız” aracılığıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a Hmeymim üssüne 6 Ocak’taki İHA saldırısıyla ilgili uyarı mektubu gönderildiğini kamuya duyuran Mosk

48 saat içerisinde ikinci mesaj Rusya’dan herhangi yetkili adı telaffuz edilmeden “İzvestiya” gazetesi aracılığıyla verildi. Haberin başlığında “Rusya, Türkiye’den Suriye konusunda yapıcı olmasını bekliyor” cümlesi kullanılırken, içerikte Ankara tarafından Rus Büyükelçisi’ne iletilen Türkiye çekincelerinin Rusya tarafından şartlı kabul edildiği sinyali de verildi.

 

Kremlin’e yakın “İzvestiya” gazetesi vasıtasıyla Ankara’ya iletilen ikinci mesajda aynen şöyle dendi: “Rusya, Suriye ihtilafı çözümünde Türkiye ile yapıcı işbirliğinin devam ettirilmesinden yanadır. Ancak El Nusra gibi terörist gruplarla mücadele etmekten de vazgeçmeyecektir. Rusya’daki üç diplomatik kaynak, bu cümlenin Ankara’nın Rusya ve İran Büyükelçilerini bakanlığa davet ederek ilettiği çekincelerin yanıtı sayıldığını belirtti.”

 

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