Rusya'dan Türkiye Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ''Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumla ilintili olarak devamlı iletişim halindeler ve birbirleriyle karşılıklı anlayış içindeler.''

Sergey Lavrov "Suriye'nin İdlib bölgesinde sahada bulunan Rus ve Türk askeri temsilciler sürekli iletişim halindeler, durum değişikliklerini inceleyip değerlendiriyorlar.Hem kendi askeri temsilcilerimizden hem de Türk askeri temsilcilerden duyduğumuza göre birbirleriyle tamamen anlayış içerisindeler."

Rusya Dışişleri Bakanı "Umuyorum ki Rusya ve Türkiye devlet başkanları arasında varılmış olan anlaşmalar temelinde gerilimin dindirilmesine olanak verecek fikirler ortaya koyabilirler" diye devam etti sözlerine.

Lavrov ABD'Yİ uluslararası hukuku ihlal suçlamasyıla yargıladı. Lavrov İtalyan bir gazetede Trump'ın sözde barış planını değerlendirerek "Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları ve Arap Barış Girişimi dahil, kabul görmüş uluslararası kanunları ihlal etti." dedi.

Dışişleri Bakanı Filistin'in ABD' nin sunduğu teklifi kınadığını belirtti.

Lavrov, bu olayın çözümünde, Filistin ve İsrail halkının çabalaması gerektiğini söyledi. Rusya Orta Doğu Dörtlüsü olduğunu hatılatan Lavrov, Filistin ve İsrail'in anlaşmaya varması için yardım edeceklerini söyledi.

Türk ve Rusya Heyetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sıkıntıyı ele almak için Moskova'da toplandılar. Basına kapalı olan görüşmede Türk heyetine Türiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelci Sedat Önal başkanlık ediyor.

Bu görüşmeler, İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerlerinin olduğu gözlem noktalarına saldırması ve Soçi mutabakatlarını ihlal etmesiden dolayı geçen haftalarda başlamıştı.

Rısya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Vladimir Putin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında heyet Ankara'da görüşmeler yapmıştı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada

''İdlib’deki çözümün, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesi gerek, aksi takdirde şubat ayı bitmeden Türkiye bu işi yapacak'' demişti

Moskova'da görüşmenin gerçekleştiği gün, İdlib ve Halep çevrsinden saldırı haberleri geldi.

Yoğun bombardımanlarla rejimi destekleyen Rus savaş uçakları, iki hastaneyi hedef aldı.

Rejim güçleri son 24 saatte Halep'in kuzeybatısındaki Anadan ve Hureytan ilçeleri ile Uveyhine, Kefer Hamra, Cemiyet ez Zehra, Beyanon, Hayyan, Tel Musibin, Babis, Maret el Ertaik, Cemiyet el Hadi, Bişkatin, el Hute, Leyremon, Mellah ve Kefer Dail'i ele geçirdi.