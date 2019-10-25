RUSYA’DAN SURİYE AÇIKLAMASI: TSK’YLA TEKE TEK KALIRLAR!

İç savaşın ve şiddetin 8 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye ile ilgili Kremlin'den bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kürt güçlerin, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafına çekilmemeleri halinde Türk güçleri ile teke teke kalacaklar" derken ne Rus ne de Suriye kuvvetlerinin onları ayıramayacağını söyledi.

Sputnik’te yer alan haberde Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile Türkiye’nin 22 Ekim’de Soçi’de vardıkları mutabakat kapsamında, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafındaki terör örgütü uzantılarının konuşlu oldukları yerlerden çekilip ülkenin derinliklerine doğru ilerlemesi hususunda itinalı bir çalışma yürütülmekte olduğunu dile getirdi.

Bu sürecin ilk aşamalarında birtakım pürüzler yaşanabileceğini de söyleyen Peskov, “Kürtlerin temsilcileri ile birtakım temaslar sürdürülüyor, biliyorsunuz ki varılmış olan mutabakatı destekledikleri ve buna uymaya niyetli olduklarına dair bir açıklama yapıldı” dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, terör örgütleri PKK/PYD/YPG ile ilgili de, “Onların Suriye’nin kuzeyinden ayrılmamaları halinde bu bölgelerde onlarla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz durmayacak. O zaman da maalesef söz konusu Kürt birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile teke tek kalacaklar” uyarısında bulundu.