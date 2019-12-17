  • BIST 111.838
  • Altın 278,811
  • Dolar 5,8591
  • Euro 6,5355
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKARusya'dan Son Dakika Açıklaması!

Rusya'dan Son Dakika Açıklaması!

»
Rusya'dan Son Dakika Açıklaması!
Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

Kremlin: Putin ve Erdoğan ocaktaki görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşecek

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AB'yi Ayağa Kaldıran Harita!06 Aralık 2019 Cuma 11:43
  • Flaş... 3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!06 Aralık 2019 Cuma 11:32
  • RUHANİ ANKARA'DAYKEN, TRUMP, ONU TWİTTER'DAN SUÇLADI!16 Eylül 2019 Pazartesi 17:13
  • HÜKÜMET MEMUR-SEN'LE ANLAŞAMADI!21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
  • Erdoğan'a FETÖ ile el sıkıştıranlar kimdir28 Mart 2019 Perşembe 11:34
  • "Hepimize çaktılar"27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
  • "Erdoğan panik içinde"27 Mart 2019 Çarşamba 12:00
  • Meral Akşener iddialı konuştu!26 Mart 2019 Salı 16:13
  • Ekrem İmamoğlu'ndan Demirören medya grubuna sert tepki26 Mart 2019 Salı 15:08
  • Erdoğan sert çıktı: "Bedelini çok ağır ödeyeceksiniz"25 Mart 2019 Pazartesi 10:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim