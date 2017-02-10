  • BIST 88.870
  • Altın 145,274
  • Dolar 3,6823
  • Euro 3,9204
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Rusya'dan şehit Türk askeri ile ilgili açıklama

»
Rusya'dan şehit Türk askeri ile ilgili açıklama
Kremlin, Rus savaş uçaklarının üç askerimizin şehit olduğu saldırı esnasında Türkiye'nin verdiği koordinatlar dahilinde hareket ettiğini savundu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında 3 Türk askerinin şehit olmasına yol açan hava operasyonuna ilişkin olarak, "Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün yapılan telefon görüşmesinin yapıcı geçtiğini söyleyen Peskov, liderlerin El Bab'da yaşanan olayı uzun süre ele aldığını ifade etti.

Peskov, "Oldukça detaylı ve yapıcı bir konuşma oldu. Oldukça uzun süre ayrılan olayın yanı sıra, mart ayında yapılacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları da dahil olmak üzere ikili ilişkilerle bağlantılı konular ele alındı" dedi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyonluk faturadan sonra şimdi de oda krizi!10 Şubat 2017 Cuma 13:28
  • CIA Başkanı'na Ankara'da bu mesaj verildi10 Şubat 2017 Cuma 13:26
  • PKK’nın hain planı polis engeline takıldı10 Şubat 2017 Cuma 13:24
  • Aylık 666 TL destek!10 Şubat 2017 Cuma 13:20
  • Can Ataklı ile Cem Küçük arasında 'yalancı-cahil' kavgası!10 Şubat 2017 Cuma 13:13
  • Başbakan Yıldırım'ın kızı Büşra Köylübay tanıtım toplantısına katıldı10 Şubat 2017 Cuma 13:00
  • Enes'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi10 Şubat 2017 Cuma 12:57
  • Çocuk tacizcisi sapığa meydan dayağı10 Şubat 2017 Cuma 12:52
  • Trump'ın tweetleri tedirgin ediyor10 Şubat 2017 Cuma 12:50
  • Türkiye kuruluşunu tamamlıyor10 Şubat 2017 Cuma 12:46
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim