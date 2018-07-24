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Rusya’dan İsveç ve Finlandiya çıkışı!

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Rusya’dan İsveç ve Finlandiya çıkışı!
ABD Başkanı Trump’ın Rus mevkidaşı Putin’le içeriği bilinmeyen görüşmesinin ardından, Moskova’dan İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya almanın küresel güvenliği tehdit edeceği açıklaması geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün yaptığı açıklamada İsveç Finlandiya’yı NATO’ya dahil etmenin küresel güvenliği tehdit edeceğini ve kendilerinin buna tepki göstereceğini öne sürdü.

Şoygu, Putin-Trump görüşmesinin Rusya ve ABD arasında daha sıkı askeri işbirliklerine yol açabileceğini de ifade etti.

Anlaştılar mı?

Amerika'nın en etkili gazetelerinden Washington Post, Helsinki zirvesinde Trump ve Putin'in neler konuştuklarının hala açıklık kazanmadığını irdeleyen bir haberi dün birinci sayfasından vermişti.

Rusya'nın açıklamaları, Washington Post'un haberinden sonra geldi. Bu açıklamalar, Putin ve Trump'ın İsveç ve Finlandiya konusunda anlaşmış olabileceği dedikodularını da beraberinde getirdi.

“En üst düzey yetkililer bile ne konuşulduğunu bilmiyor!”

Habere göre, Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Anatoly Antonov iki liderin 'önemli sözlü anlaşmalara' vardığını kaydetti. Antonov ayrıca Putin'in Washington'a iki ülkenin Suriye konusunda nasıl işbirliği yapabileceğine ilişkin ilginç önerilerde bulunduğunu söyledi.

Ancak gazete, Amerikan ordusunun en üst düzey yetkililerinin bile Pazartesi gününden bu yana Trump'ın ulusal güvenlik konusunda Putin'le Helsinki'de ne gibi bir anlaşma yapmış olabileceğiyle ilgili hemen hemen hiç bilgi sahibi olmadığını yazdı.

Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililerin, zirvenin ordu üzerinde nasıl etkileri olabileceği konusunda medyadan gelen soruları yanıtsız bırakması, bunun en açık örneği.

Trump'ın Putin'le yaptığı iki saatten uzun süren görüşmede sadece tercümanların hazır bulunması, başka hiçbir yetkilinin ya da not tutacak bir görevlinin görüşmeye alınmaması da Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon'a birçok kurumun, görüşmenin içeriği hakkında yorum yapmasını ya da soruları yanıtlamasını zorlaştırıyor.

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