Rusya'dan İlginç Afrin Çıkışı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergel Lavrov, Türkiye’nin sınırlarını terör gruplarından temizlemek için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında kontrol altına alınan bölgenin Suriye hükümetine devredilmesi gerektiğini iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarını temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak, Türkiye'nin Afrin'de kalacağını hiçbir zaman söylemediğini iddia ederek, operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini öne sürdü.

Moskova’da bir basın toplantısında kritik Afrin açıklamasını yapan Lavrov, Ankara'nın daha önce ilan ettiği hedeflerine ulaşmasının ardından, meselenin en kolay çözüm yolunun Afrin'in Suriye rejimine devredilmesi olacağını öne sürdü.

Lavrov, "Biz en azından böyle bir yol izleneceğini umut ediyoruz” dedi.