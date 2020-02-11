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Rusya'dan İdlib Açıklaması

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Rusya'dan İdlib Açıklaması
Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Esed rejimine bağlı birlikler, Suriye'nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta Türk askerlerini top atışlarıyla vurmuş ve 7'si asker 1'i sivil personel 8 kişi şehit düşmüştü. Bu gelişmenin ardından bölgede gerilim artarken Rusya'dan Türkiye'ye heyet gelmişti.

Bu delegasyonun Ankara'daki temasları devam ederken, dün yine İdlib'de Esad tarafından Mehmetçik hedef alınmıştı. Saldırıda 5 asker şehit düşerken 5 asker de yaralanmıştı.

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