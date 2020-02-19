Rusya'dan İdlib Açıklamas

Rusya Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov Türykie ile anlaşmaya varılmadı diye açıkladı.Lavrov'dan sonra ise Kremlin'den "İdlib'de tansiyonun yükselmemesi için görüşmeler sürecek. Türkiye'nin İdlib'de Suriye hükümet güçlerine yönelik bir askeri operasyonu, en

Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısında ''İdlib'e operasyon an meselesi.'' diyerek açıklama yapmıştı.

İdlib üzerindeki gerlilimlerden dolayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskova'daki toplantıda ortak bir anlaşmaya varılmamıştı.

Peskov, Moskova^da Türk ve Rus heyetlerinin toplantısında İdlib konulu müzakerede gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında 1 yıldan fazla süren anlaşmayı "Bu anlaşmalardan memnunduk ve bu karşılıklı bir memnuniyetti." diyen Peskov anlaşmayı hatırlattı.

Peskov, "Militanlar ve terörist gruplar Suriye silahlı güçlerine ve Rus askeri tesislerine İdlib üzerinden saldırmaya başladıklarında Soçi'de varılan anlaşmalardan memnun olmayı bıraktık. Ancak İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz." durumu bu şekilde açıkladı.

EROĞAN VE PUTİN GÖRÜŞEBİLİR

Sabah ki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''İdlib Harekatı, bir an meselesidir.'' açıklamasına Peskov şu şekilde yanıt verdi.

"Şimdilik en kötü senaryodan yola çıkmayalım. Eğer İdlib'deki terörist gruplara yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu Soçi anlaşmalarına uygun olur çünkü ciddi miktarda silah ve mühimmata sahip bu terörist grupların etkisiz hale getirilmesi Türkiye'nin sorumluluğunda. Ancak eğer Suriye'de meşru hükümete ve Suriye ordusuna yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu olabilecek en kötü senaryodur."