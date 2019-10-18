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RUSYA’DAN ANLAŞMAYA DAİR İLK AÇIKLAMA!

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RUSYA’DAN ANLAŞMAYA DAİR İLK AÇIKLAMA!
Türkiye'nin ABD ile anlaşarak Barış Pınarı Harekâtı'na 120 saat ara vermesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Türk ve Amerikan heyetleri arasında dün Ankara’da gerçekleştirilen ve beş saate yakın süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Bu kapsamda Türkiye terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na 120 saat için ara verecek.

Buna karşılık ise terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı'yla terörden arındırılması hedeflenen 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilecek. Ancak Türk ordusu askerlerini Suriye'den çekmeyecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra ise Türkiye operasyonu tamamen durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri alacak.

 

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