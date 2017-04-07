Rusya'dan ABD'ye suçlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimini, Suriye saldırısını "önceden hazırlamakla" suçladı ve "Her uzman bu kararın İdlib'deki olaydan önce alındığını anlayabilir" uyarısı yaptı.



"Birçok uzmanın da doğruladığı üzere Şam'ın bu tür silahları yok; Kimyasal Silah Yasaklama Örgütü de aynı sonuçlara vardı" Rusya Dışişleri Baknlığı açıklamasında, şöyle denildi:

"Biz birçok kez uluslararası terörizmle mücadele başta olmak üzere en ciddi sorunların çözümünde işbirliğine hazır olduğumuzu dile getirdik. Fakat hiçbir zaman yasal Suriye hükümetine karşı yapılan yasadışı eylemleri onaylamıyoruz.

""Askeri eylemini açıklayan Washington İdlib'de yaşananları tamamen çarptırıyor. Amerika'nın Suriye hükümet birliklerinin kimyasal silah kullanmadığını anlamaması imkansız.

"Birçok uzmanın da doğruladığı üzere Şam'ın bu tür silahları yok. Kimyasal Silah Yasaklama Örgütü de aynı sonuçlara vardı. Son yıllarda bu kuruluş Suriye'de kimyasal programla ilgili tüm yapıları araştırdı.

"İdlib'e gelince orada teröristler Suriye ve Irak'ta kullanmak üzere zehirleyici maddelerin üretimiyle ilgileniyorlardı. Bu üretimin engellenmesi Suriye birliklerinin askeri operasyonları sonucunda gerçekleşti.

"ABD bunları anlamamazlıktan geliyor. Onlar teröristlerin Irak'ta kimyasal silah kullanmasına gözlerini kapattılar. Böylelikle uluslararası terörizme sadece yardımcı olunur ve yeni ataklar beklenebilir.

"Hiç şüphesiz ki, ABD'nin askeri eylemi ABD koalisyonu yüzünden yüzlerce insanın öldüğü ve insani durumun kötüleştiği Musul'daki durumdan dikkatleri başka yöne çekme çabasıdır.

"Bu saldırının uzun zamandır hazırlandığı ortada. Her uzman bu kararın İdlib'teki olaydan önce alındığını anlayabilir.

"Rusya tarafı ABD ile imzalanan Suriye'deki operasyonlar sırasında olumsuz olayları önlemek amacıyla imzalanan memorandumu iptal ediyor.

"BM Güvenlik Konseyi'ni bu durumu görüşmek için acil toplantıya çağırıyoruz."