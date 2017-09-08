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Rusya'dan ABD'ye şok suçlama

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Rusya'dan ABD'ye şok suçlama
Rus Ria Novosti ajansı, ABD Hava Kuvvetleri'nin Deyrizor kentindeki 20'den fazla IŞİD saha komutanı ve onlara bağlı teröristleri bölgeden tahliye ettiğini iddia etti.

Rus haber ajansı Ria Novosti, ismini açıklamadığı askeri diplomatik kaynağına dayanarak yaptığı haberde, Washington'un tahliye edilen teröristlerin deneyimlerini başka bölgelerde kullanmayı planladığı belirtildi.

Haberde, "26 Ağustos'ta Deyrizor kentinden ABD Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle, gece saatlerinde 2 IŞİD saha komutanı tahliye edildi" denildi.

Ayrıca 28 Ağustos'ta Deyrizor'un güneydoğusundan yaklaşık 20 teröristin tahliye edildiği belirtildi.

Askeri kaynak şu açıklamalarda bulundu: "Amerikalılar sayesinde komutanlarını kaybeden teröristler organize eylemlere son verip pozisyonlarından ayrıldılar. Bunlar sonuç olarak Suriye hükümet birliklerinin operasyonlarının başarıyla tamamlanmasına neden oluyor."

İfadeleri alınan teröristlerin Amerika'nın gizli servislerinin, saha komutanlarını desteklediğine ilişkin birçok bilgi söylediği belirtildi.

Öte yandan, teröristlerin bu tahliyesinin ilk olmadığı ve Mayıs ayında da Deyrizor'dan komutanların tahliye edildiği ifade edildi.

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