Rusya'dan ABD'ye kimyasal silah yanıtı

Rusya, Şam'dan gelen tüm açıklamalara karşın İdlib'deki kimyasal saldırının sorumlu olarak Suriye'yi işaret eden ABD'ye yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahlanma Kontrol Dairesi Başkanı Mikhail Ulyanov tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki tü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Moskova ve Şam'ın, Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etme yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin açıklamasının mesnetsiz olduğunu vurgulayan Ulyanov, şunları söyledi:

"Pence'in 2013 tarihli Suriye'nin kimyasal silahlarını imha anlaşmasının uygulanmadığını söylemesi için bir gerekçe yok. ABD'nin iki numaralı ismi için kötü ifadeler kullanmak istemem ancak sorumsuzluğun yanı sıra konu hakkında yetersiz bilgiyle uğraşmak durumunda kalıyoruz. ABD'deki yeni yönetim, çok kısa süre önce politikalarını gözden geçirmeye başladı. Umuyorum ki, bu süreç tamamlandığında, yetkili isimlerin değerlendirmeleri daha kesin olacaktır."

'RUSYA VE ABD SON DERECE BAŞARILI BİR İŞBİRLİĞİ YAPTI'

Sputnik'te yer alan habere göre 2014 yılının ortasına kadar tüm kimyasal silahların Suriye topraklarının dışına çıkarıldığına dikkat çeken Ulyanov, "Asıl yük, Rusya ve Suriye’nin üzerindeydi. Ancak ABD de önemli katkıda bulundu. Rusya ve ABD'nin bu alandaki işbirliği son derece başarılıydı" diye konuştu.

'ABD'NİN RUSYA'NIN TASARISINI DESTEKLEYECEĞİNİ UMUYORUZ'

Öte yandan Ulyanov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin tasarının ABD tarafından destekleneceğini umduklarını kaydetti.

'SURİYE'Yİ SUÇLAMAK İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN'

Ulyanov, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin suçlamalarının nedeni, İdlib'in Han Şeyhun bölgesindeki kimyasal silah kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen haberlerse, o halde Suriye hükümetini bu konuda suçlamak için henüz çok erken. İlk önce kapsamlı bir soruşturma yapmanız gerekiyor."

RUS TEMSİLCİ KOŞARAK AYRILDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İdlib'de kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine toplandı.Toplantıyı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yönetti.

Haley saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını katılımcılara gösterdi. Haley, tüm konuşması boyunca Rusya ve Esed rejimini eleştirdi.

Haley'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov'un koşarak salonun dışına çıktığı görüldü.

Rus temsilcinin geri döndükten sonra telefonlarına gelen mesajlara bakması dikkat çekti.