Rusya’da ‘yamyam cerrah’ korkusu

Rusya’da baldırları ve bir göğsü itinayla kesilmiş kadın cesedi, bölgede yaşayanların ‘yamyam cerrah’ korkusu yaşamasına neden oldu.

Rusya’nın Aramil kasabasındaki dere kanarında bulunan bir kadın cesedi, bölgede yaşayanları korkuya sevk etti. Korkunun sebebi, kimliği henüz belirlenemeyen maktulün göğsünden bıçaklanmış veya kafasına darbe almış olması ya da ellerinin plastik poşetle sarılması değil; baldırlarının ve bir göğsünün bıçakla dikkatlice kesilmesi. Cesedin yanında bulunan ameliyat eldivenleri de bölgede ‘yamyam cerrah’ endişelerine yol açtı.

Bölgede yaşayan insanların panik içerisinde olduğunu belirten yetkililer, çocukların ve kadınların tek başlarına dışarı çıkmaktan korktuklarını söyledi.

Yöre sakinlerinden Olga, “Korkuyoruz, çünkü kasabamızın içinde bir yerlerde yamyam var. Kadının etleri kesilmiş, bu olağandışı bir durum” dedi.