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Rusya'da Vaka Sayısı Hızla Artıyor

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Rusya'da Vaka Sayısı Hızla Artıyor
Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 299 bin 941'e, ölü sayısı 2 bin 837’ye çıktı. Dünya genelinde ise, Covid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 890 bini aştı. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 320 bin 189 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 299 bin 941’e yükseldi. Ülkede ölü sayısı 115 artarak 2 bin 837’ye, iyileşen sayısı 5 bin 921 artarak 76 bin 130’a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,1’inde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi haline gelen başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 545 artarak 149 bin 607’ye, ölü sayısı 71 artarak 1651’e çıktı. Şehirde toplam 31 bin 496 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

267 BİN 663 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA 
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, bugüne kadar 7 milyon 350 binden fazla test yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 267 bin 663 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre, Rusya, ABD’den sonra en çok vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

RUSYA'DA COVID-19 SALGINININ GELİŞİMİ 
Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Covid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Covid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

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